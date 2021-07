பழனியில் கேரள பெண் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்படவில்லை.. வந்தவர் கணவரும் இல்லை.. திடுக்கிடும் தகவல்

Dindigul

oi-Velmurugan P

திண்டுக்கல் : பழனியில் கேரள பெண் ஒருவர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதாக சொல்லப்பட்ட விவகாரத்தில் திடீர் திருப்பமாக கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்படவில்லை என விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. அந்த பெண்ணுடன் வந்தவர் கணவர் இல்லை என்பதும் தெரியவந்துள்ளது.

கேரள மாநிலம் கண்ணூர் அரசு மருத்துவமனையில் 40 வயது பெண் ஒருவர் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். சிகிச்சை அளிக்க வந்த மருத்துவர்கள் அந்தப் பெண்ணை விசாரித்தபோது மூன்று நபர்கள் தன்னை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து விட்டதாக கூறியதால் மருத்துவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்

உடனடியாக கண்ணூர் போலீஸாருக்கு மருத்துவர்கள் தகவல் தெரிவித்ததை அடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் பெண்ணிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

English summary

Kerala woman not gang-raped in palani, police said no evidence proof of rape The investigation has revealed that there was no joint sexual assault in the case of a Kerala woman who was allegedly sexually abused in Palani. It has also been revealed that the man who came with the woman was not her husband.