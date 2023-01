"என் செல்போன திருடுனீங்கல்ல.. இனி யாருக்கிட்டேயும் இருக்கக்கூடாது" - போலீஸில் சிக்கிய "சபத திருடன்"

கூலித்தொழிலாளியாக இருந்த தான், எப்படி செல்போன் திருடனாக மாறினேன் என்பதே 'பாட்ஷா' திரைப்பட ரேஞ்சுக்கு பிளாஷ்பேக் கூறியிருக்கிறான் அந்த திருடன்.

Dindigul

oi-Jackson Singh

திண்டுக்கல்: தனது செல்போன் திருடுபோன விரக்தியில் இனி ஒருவரிடமும் செல்போன் இருக்கக் கூடாது என சபதமிட்டு நூற்றுக்கணக்கான செல்போன்களை திருடிய நபரை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

போலீஸ் விசாரணையில் "கூலித்தொழிலாளியாக இருந்த நான்.. எப்படி திருடனாக மாறினேன் தெரியுமா?" என சினிமா கதாநாயகனை போல பேசியுள்ளான் அந்த திருடன்.

இதையடுத்து, அவன் திருடிய சாதாரண செல்போன்கள் முதல் விலை உயர்ந்த செல்போன்கள் வரை போலீஸார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

English summary

Police have arrested a man who stole hundreds of mobile phones after vowing that no one would have a mobile phone again in desperation after his phone was stolen.