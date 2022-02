நாங்களே எதிர்பார்க்காத அளவிற்கு வெற்றி.. மாற்றத்தை எதிர்பார்த்த மக்கள்.. அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி பேட்டி

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : தமிழக மக்கள் நாங்களே எதிர்பார்க்காத அளவிற்கு அதிக அளவு வாக்குகள் அளித்து வெற்றி பெற செய்துள்ளனர் எனவும், மாற்றத்தை எதிர்பார்த்து மக்கள் வாக்களித்துள்ளனர் என திண்டுக்கல்லில் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் 21மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள் உட்பட உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் கடந்த 19ஆம் தேதி நடைபெற்ற நிலையில், திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில் திமுக தனிப்பெரும்பான்மையுடன் கைப்பற்றியுள்ளது.

திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில் மொத்தம் உள்ள 48 வார்டுகளில் திமுக மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகள் 37 இடங்களில் வெற்றி பெற்றன.

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் திமுக விஸ்வரூபம்! வத்தலக்குண்டு, ஒட்டன்சத்திரம் பேரூராட்சிகள் கிளீன் ஸ்வீப்

English summary

Co-operatives Minister I. Periyasamy said in Dindigul that the people of Tamil Nadu had won by an unprecedented number of votes and that the people had voted in anticipation of change.