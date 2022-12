மதுரை டூ திண்டுக்கல் வர 3.1/2 மணி நேரமாச்சு! அமைச்சர் ஐபி என்னிடம் 1 வருடமாக தேதி கேட்டார் -உதயநிதி

Dindigul

திண்டுக்கல்: மதுரையிலிருந்து திண்டுக்கல் செல்ல அதிகபட்சமாக ஒன்றரை மணி நேரம் மட்டுமே ஆகக்கூடிய நிலையில் தொண்டர்கள் தந்த உற்சாக வரவேற்பால் தாம் மூன்றரை மணி நேரம் பயணித்து வந்ததாக பேசியிருக்கிறார் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

மேலும், அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி தன்னிடம் ஒரு வருடமாக தேதி கேட்டு வருகிறார் என்றும் அதனால் தான் அமைச்சராகிய பிறகு தனது முதல் வெளியூர் ஆய்வு நிகழ்ச்சியை திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் நடத்தியுள்ளதாக கூறியிருக்கிறார்.

மேலும், அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமியின் மகனும் எம்.எல்.ஏ.வுமான செந்தில்குமார் கல்லூரியில் தனக்கு ஜூனியர் என்றாலும் அரசியலில் சீனியர் எனக் குறிப்பிட்டார் அமைச்சர் உதயநிதி.

தமிழக மக்கள் தொகையில் பாதி தான் அர்ஜென்டினா! நம்மால் ஏன் முடியாது? ஊக்கமளித்த உதயநிதி ஸ்டாலின்!

Minister Udhayanidhi Stalin has said that normally took only one and a half hours to travel from Madurai to Dindigul, and he traveled for three and a half hours due to the enthusiastic reception given by the cadres