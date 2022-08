’நத்தம்’ கோட்டையில் ஓட்டை போட்ட ஓபிஎஸ்! முக்குலத்தோரை வைத்து மாஸ் ப்ளான்! இது லிஸ்ட்லயே இல்லையே..?

Dindigul

திண்டுக்கல் : அதிமுக துணை பொதுச் செயலாளர் முன்னாள் அமைச்சருமான நத்தம் விஸ்வநாதன் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள திண்டுக்கல் கிழக்கு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இரு ஒன்றிய செயலாளர் ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு தாவி உள்ளதோடு மேலும் சில ஒன்றிய செயலாளர்களும் அணி மாற இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளதால் திண்டுக்கல் அதிமுகவில் பரபரப்பு தொற்றிக் கொண்டுள்ளது.

முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான ஜெயலலிதா ஆட்சிக் காலத்தில் ஐவர் அணியில் இடம் பெற்று இருந்தவர்களில் தென் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஓ.பன்னீர்செல்வமும் நத்தம் விஸ்வநாதன் குறிப்பிடத் தகுந்தவர்கள்.

அவரது மறைவுக்குப் பிறகு அதிமுகவின் மற்றொரு முக்கிய அமைச்சராக இருந்த திண்டுக்கல் சீனிவாசன் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்புக்கு தாவிய நிலையில் நத்தம் விஸ்வநாதன் ஓபிஎஸ் முகாமில் தொடர்ந்து இருந்தார்.

English summary

