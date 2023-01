சாமியோவ்..தடையை மீறி தண்டோரா! தலைமை செயலார் உத்தரவை காற்றில் விட்ட அதிகாரிகள்! திண்டுக்கல் ஷாக்!

Dindigul

திண்டுக்கல் : அரசின் அறிவிப்புகளை தண்டோரா மூலம் அறிவிப்பது தாழ்த்தப்பட்ட நிலையில் உள்ள மக்களை மேலும் புண்படுத்துவது போல இருப்பதால் இனிமேல் தண்டோரா முறையை பயன்படுத்தக் கூடாது என தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு உத்தரவிட்ட நிலையில், திண்டுக்கல்லில் அரசின் உத்தரவை மீறி தண்டோரா போட வைத்த சம்பவம் சமூக ஆர்வலர்களிடையே கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

பண்டைக் காலங்கள் முதல் அரசு அறிவிப்புகள் கனமழை எச்சரிக்கை வெள்ளம் உள்ளிட்ட இயற்கை பேரிடர்களுக்கு மக்களை எச்சரிப்பதற்காக தண்டோரா போடும் பழக்கம் இன்னும் நடைமுறையில் இருக்கிறது.

தண்டோரா அல்லது பறை மூலம் சத்தமாக இசைத்து பின்னர் மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அறிவிப்புகளை ஊரகப் பணியாளர்கள் ஒவ்வொரு ஊரில் உள்ள தெருக்களில் முனைகளில் நின்று சத்தமாகச் சொல்லிவிட்டு செல்வார்கள்.

English summary

While the chief secretary has ordered the District Collectors not to use the dandora system as announcing the government's announcements through dandora, the incident of dandora being put up in Dindigul against the government's order has caused a stir among social activists.