சர்தார் சகவாசம்! ஊரெல்லாம் தேடிய போலீஸ்.! பூட்டிய வீட்டில் பதுங்கிய மனிஷா! தொக்காய் சிக்கிய சீமா..!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : கள்ளக்காதலுக்கு இடையூறாக இருந்த தம்பியைக் கூலிப்படை வைத்து கொலை செய்ய முயன்ற சகோதரிகளை போலீசார் தேடி வந்த நிலையில் பூட்டிய வீட்டுக்குள்ளேயே அவர்கள் பதுங்கியிருந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திண்டுக்கல் அருகில் உள்ள குடைபாறைப்பட்டியில் குமரேசன் என்பவரது மனைவி மனிஷா வசித்து வருகிறார். இந்நிலையில் குமரேசனை கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு கும்பல் அரிவாளால் வெட்டி கொலை செய்தது.

அதன்பிறகு மனிஷா தனது தாய் வீட்டில் வசித்து வந்தார். அப்போது குடைபாறைப்பட்டியை சேர்ந்த சர்தார் என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டு நாளடைவில் அது கள்ளக்காதலாக மாறியுள்ளது.

English summary

The incident has come as a shock as they were hiding inside a locked house while the police were searching for the sisters who had tried to hire and kill their brother who was an obstacle to illegal love.