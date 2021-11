பாலியல் தொல்லை.. சுரபி நர்சிங் கல்லூரி தாளாளர் ஜோதிமுருகன் தலைமறைவு.. விடுதி காப்பாளர் கைது!

Dindigul

திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த தொழிலதிபர் ஜோதி முருகன். இவர் திண்டுக்கல் மற்றும் சுற்றுவட்டாரங்களில் சுரபி, கபி, ராமபிரபா உள்ளிட்ட பெயரில் நர்சிங் உள்ளிட்ட பல்வேறு கல்லூரிகளை நடத்தி வருகிறார். வெள்ளாளர் முன்னேற்றக் கழகத்தின் கவுரவத் தலைவராகவும் இருக்கிறார்.

வ.உ.சி. நினைவுநாளை குருபூஜை என்ற பெயரில் நடத்தி வருபவர் சுரபி ஜோதி முருகன். வ.உ.சி. நினைவுநாளான நேற்றும் இவரது தலைமையில் 85-வது வ.உ.சி. குருபூஜை நிகழ்ச்சி திண்டுக்கல்லில் நடைபெற்றது.

English summary

Surabi Nursing College Rector Jyoti Murugan is in hiding in a case of sexual harassment of students. The hostel keeper of the college was arrested