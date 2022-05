6000 ஏக்கரில் மகாபலிபுரத்தில் புது சட்டசபை! ஊழலுக்கு திமுக திட்டம்! அண்ணாமலை பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

Dindigul

oi-Nantha Kumar R

திண்டுக்கல்: ‛‛திமுக அரசு பெரிய ஊழலுக்கு வழிவகுக்கும் வகையில் தமிழக சட்டசபையை மகாபலிபுரத்திற்கு மாற்றும் வேலைகளை துவங்கி உள்ளது. இதற்காக ஆறாயிரம் ஏக்கர் நிலம் வாங்கப்பட்டு சட்டசபை பணிகள் துவங்க அரசாணை போட்டுள்ளனர். இதனை ஒருபோதும் பாஜக அனுமதிக்காது'' என பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கூறினார்.

திடீரென பொங்கி எழுந்த Annamalai! பின்னணி | Oneindia Tamil

தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தொடர்ச்சியாக திமுக அரசின் செயல்பாட்டை விமர்சனம் செய்து வருகிறார். இந்நிலையில் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி கோவிலில் சாமி தரிசனத்துக்கு அண்ணாமலை சென்றார்.

இறுகும் பிடி... விக்னேஷ் லாக் அப் மரணம் தொடர்பாக மேலும் 4 காவலர்கள் கைது

அங்கு அவர் நிருபர்களை சந்தித்து பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

English summary

‛‛The DMK government is in the process of shifting the Tamil Nadu Assembly to Mahabalipuram, leading to major corruption. For this, the government has purchased 6,000 acres of land and started the assembly work. The BJP will never allow this, ”says BJP leader Annamalai.