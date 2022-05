என்னங்க திருடன் சார் இந்த பக்கம்! அமெரிக்காவிலிருந்து தெறிக்க விட்ட ஓனர்! அலறி ஓடிய டவுசர் பாண்டிகள்

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல்லில் நள்ளிரவில் கொள்ளை அடிக்க வந்த கொள்ளையர்களை நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் வழக்கறிஞர் ஒருவர் அமெரிக்காவில் இருந்தபடியே சாதுரியமாக விரட்டியடித்த சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

திண்டுக்கல் எம்.வி.எம். நகர் 4-வது குறுக்குத் தெருவில் வசித்து வருபவர் லீனஸ். இவர் வழக்கறிஞராக தொழில் செய்து வருகிறார். இவரது மனைவி பெக்கி கோமஸ்.

இவர் அரசு சுகாதாரத் துறையில் இணை இயக்குனராக பணி செய்து வருகிறார். இவர்களது மகள் டெலி சியா மேரி. இவர் அமெரிக்காவில் வசித்து வருகிறார். வழக்கறிஞர் லீனஸ் தனது மனைவியுடன் கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன்பு அமெரிக்காவில் உள்ள தனது மகளை பார்க்க சென்றுவிட்டார்.

English summary

The incident where a lawyer with modern technology cleverly chased away the robbers who came to rob Dindigul at midnight is spreading fast on social media.