உயிருக்கு உயிராய் ‘பழக்கம்’! 2 மாசமாம்.. வீட்டை விட்டு மாயமான மாணவிகள்! காரணத்தை கேட்டு போலீஸ் ஷாக்!

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் வத்தலகுண்டு அருகே பட்டிவீரன்பட்டி பகுதியில் காணாமல் போன இரண்டு பள்ளி மாணவிகள் 2-மாதங்களுக்கு பின் சென்னையில் மீட்டுள்ள நிலையில் மாணவிகளுக்கிடையேயான 'நட்பை' துண்டிக்க சொன்னதால் இரு மாணவிகளும் விபரீத முடிவெடுத்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலகுண்டு அருகே பட்டிவீரன்பட்டி காந்திபுரத்தைச் சேர்ந்த கூலித் தொழிலாளி ஒருவரது 17 வயது மகளும், பட்டிவீரன்பட்டி அருகே உள்ள சாமகோட்டையைச் சேர்ந்த ஒருவரது மகளும்

ஆகிய இருவர்களும் தோழிகளாக பழகி வந்தனர்.

இவர்கள் பட்டிவீரன்பட்டியில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் 12-ஆம் வகுப்பு படித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் இருவரும் கடந்த அக்டோபர் 22-ம்தேதி டியூசன் செல்வதாக கூறிவிட்டு சென்றவர்களை காணவில்லை.

Two schoolgirls who went missing in Pattiveeranpatti area near Dindigul were found in Chennai after 2-months, it has been reported that both girls took a tragic decision as they were told to end their friendship.