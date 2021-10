நியூசிலாந்துக்கு சிக்கலை தரப்போகும் வீரர்.. எடுத்த அதிரடி முடிவு இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் குஷி!

Dubai

oi-Velmurugan P

துபாய்: நாளை டி20 உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் சூப்பர் 12 ஆட்டத்தில் இந்திய அணி நியூசிலாந்து அணியுடன் மோதுகிறது. இந்த போட்டியில் இந்தியா வென்றே ஆக வேண்டும் என்ற அளவில் வாழ்வா சாவா ஆட்டம் ஆகும். இந்த போட்டியில் ஆல்ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியா பந்து வீச போகிறார் என்ற தகவல்கள் ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

கடந்த ஞாயிறு அன்று நடந்த போட்டியில் பாகிஸ்தானிடம் 10 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்த இந்திய அணி, அரையிறுதிக்கு முன்னேறுவதற்கு நியூசிலாந்தை வீழ்த்தியே ஆக வேண்டும் என்கிற கட்டாயம் உள்ளது. இதேபோல் பாகிஸ்தான் உடன் தோற்றதால் நியூசிலாந்து அணியும் இந்தியாவை வென்றால் தான் உள்ளே போக முடியும் என்ற நிலை உள்ளது.

ஏனெனில் இந்திய அணி நியூசிலாந்து அணியை வீழ்த்திய பிறகு சின்ன சின்ன அணிகளுடன் மோத போகிறது. எளிதாக வென்று அடுத்த கட்டத்திற்கு முன்னேற முடியும். இந்தியாவைப் போலவே நியூசிலாந்துக்கும் அதே நிலை தான் உள்ளது.

English summary

after long time back. indian cricket team all-rounder Hardik Pandya could return to bowling duties against New Zealand.he was seen rolling his arm over in the nets on Friday morning.