முறைத்து பார்த்து.. விரக்தியின் உச்சத்திற்கே போன தோனி.. இளம் வீரரின் கூக்ளியில் சிதறிய ஸ்டம்ப்

துபாய்: சிஎஸ்கே அணி கேப்டன் தோனி, மீண்டும் ஒரு முறை பேட்டிங்கில் ஏமாற்றிவிட்டார். எவ்வளவோ முயற்சி செய்து ரன் அடிக்க முற்பட்டும், அவரால் அதை செய்ய முடியவில்லை. அந்த விரக்தி அவரது முகத்தில் எதிரொலித்தது.

துபாய் சர்வதேச மைதானத்தில் இன்று பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு துவங்கிய போட்டியில், பஞ்சாப்பை சிஎஸ்கே எதிர்கொண்டது. டாஸ் வென்ற பஞ்சாப் சிஎஸ்கேவை பேட் செய்ய அழைத்தது.

இந்த சீசனில் சிஎஸ்கே தோற்ற அனைத்து போட்டிகளிலுமே முதலில் பேட் செய்தது அந்த அணிதான். இதை லாவகமாக கணித்துதான் பஞ்சாப் கேப்டன் ராகுல் இந்த முடிவை எடுத்திருக்க கூடும்.

English summary

CSK vs PBKS: CSK captain Dhoni failed on batting once again No matter how hard he tried and tried to hit the run, he couldn’t do it. That frustration echoed in his face.