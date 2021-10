கோலி கூட தேவைப்படல.. டேஞ்சரஸ் டீம் இந்தியா.. கப் அவுங்களுக்குதான்: பாகிஸ்தான் ஜாம்பவான் இன்சமாம்

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: தற்போதைய நிலையில், உலகின் ஆபத்தான டி20 கிரிக்கெட் அணி இந்தியாதான் என்று பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் ஜாம்பவான், இன்சமாம் உல் ஹக் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான பயிற்சி ஆட்டத்தின்போது விராட் கோலி பேட் செய்யாமலேயே, எளிதாக இந்தியா வெற்றி பெற்றதை இன்சமாம் உல் ஹக் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.

உலக கோப்பையை வெல்ல அதிக வாய்ப்புள்ள அணி இந்தியாதான் என்றும் இன்சமாம் உல் ஹக் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Ind vs Pak: Former Pakistan cricket captain Inzamam-ul-Haq has said that India is currently the most dangerous T20 cricket team in the world. Inzamam-ul-Haq has said that India is the team most likely to win the World Cup.