கண்ணீர் விட்ட தோனி மனைவி சாக்ஷி.. வெடித்து அழுத சிறுமிகள்.. ஆச்சரியமாக பார்த்த பாண்டிங்.. அதுதான் தல

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிராக கடைசி ஓவரில் தோனி களத்தில் நின்ற ஒவ்வொரு நொடியும் உணர்ச்சி மிகுந்தவராக காணப்பட்டார் அவரின் மனைவி சாக்ஷி.

வின்னிங் ஷாட்டை தோனி அடித்தபோது, கண்களில் கண்ணீர் அவருக்கு பெருக்கெடுத்து ஓடியது.

ஸ்டேடியத்தில் இருந்த சில சிறுமிகள் சந்தோஷம் தாங்க முடியாமல் கதறி அழுது விட்டனர். இந்த உணர்ச்சி மிகு காட்சிகளை பார்த்ததும், இது சிஎஸ்கே டீமா அல்லது விக்ரம் படத்தில் வரும் அன்பான குடும்பமா என்ற குழப்பம் பிற அணி ரசிகர்களுக்கு வந்து விட்டது.

English summary

CSK vs DC: Dhoni's wife Sakshi burst into tears after watching the CSK match yesterday. Even some of the fan girls who wore CSK jerseys on the field shed tears of joy.