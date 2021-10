சிஎஸ்கே வரிசையா வெற்றி பெற்றிருக்கலாம்.. தோனி பங்களிப்பு சுத்தமா இல்லை.. பிரபல வீரர் பரபரப்பு பேட்டி

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: சிஎஸ்கே அணிக்காக இந்த சீசனில் கேப்டன் தோனி எதையும் செய்யவில்லை என்று முன்னாள் வேகப் பந்து வீச்சாளர் டேல் ஸ்டெயின் தெரிவித்துள்ளார்.

நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் முதலாவதாக பிளேஆப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது சிஎஸ்கே அணிதான். கடந்த முறை முதல் அணியாக வெளியேற வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், தோனி தலைமையில் மீண்டும் எழுந்து வந்து விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது.

அதேநேரம், தோனி பேட்டிங்தான், நாளுக்கு நாள் மோசமாகிக் கொண்டே போகிறது.

English summary

CSK Dhoni News: Former fast bowler Dale Steyn has said that captain Dhoni has done nothing for the CSK team this season.