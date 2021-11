ஸ்டார் கிரிக்கெட் வீரர்கள் இருந்தும்.. இந்திய அணி தோற்பது ஏன் தெரியுமா? நாசர் உசேன் நச் கமெண்ட்

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: உலக கோப்பை தொடர்களில் இந்திய கிரிக்கெட் அணி சிறப்பாக விளையாடாததற்கு காரணம் என்ன என்பது பற்றி இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் நாசர் ஹுசைன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

டி20 உலகக் கோப்பை அரையிறுதிக்கு இந்திய அணி செல்ல முடியாமல் வெளியேறிய பிறகு, பல வகையான விமர்சனங்களை அந்த அணி சந்தித்து வருகிறது.

இந்த நிலையில்தான் நாசர் ஹுசைன் தனது பங்கிற்கு ஒரு கருத்தை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Ind vs Nam: Former England captain Nasser Hussain has commented on why the Indian cricket team did not play well in the World Cup series.