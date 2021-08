830மீ உயர புர்ஜ் கலீபா உச்சியில்.. ஒற்றை ஆளாய் ஏறி நின்ற பெண்.. வைரலாகும் வீடியோ.. செம காரணம்!

Dubai

oi-Shyamsundar I

துபாய்: உலகிலேயே மிக உயரமான கட்டிடமான புர்ஜ் கலீபா கட்டிடத்தின் உச்சத்தில் பெண் ஒருவர் ஏறி நின்ற வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இந்த வீடியோ எடுக்கப்பட்டது எப்படி என்ற விவரமும் வெளியாகி உள்ளது.

உலகிலேயே மிக உயரமான கட்டிடம் துபாயில் இருக்கும் புர்ஜ் கலீபா. இதன் உச்சியில் இருக்கும் கூம்பையும் சேர்த்து இதன் மொத்த உயரம் 830 மீட்டர் ஆகும். 2009ல் இருந்து உலகிலேயே மிகவும் உயரமான கட்டிடம் என்ற பெருமையை இந்த கட்டிடம்தான் கொண்டு இருக்கிறது.

மனித குலத்தின் திறமைக்கு எடுத்துக்காட்டாகவும், கட்டிட உலகின் வளர்ச்சிக்கு சான்றாகவும் இந்த உயர கட்டிடம் எழுந்து நிற்கிறது. கான்கிரீட், அலுமினியம், ஸ்டீல் ஆகியவை கொண்டு வெறும் 5 வருடங்களில் இந்த பிரம்மாண்ட கட்டிடம் கட்டப்பட்டுள்ளது.

English summary

The women goes viral in the internet after standing up in the world tallest building Burj Khalifa for Emirated Airlines advertisement.