உடைந்து விடுவார் என நினைத்தவர்களுக்கு கரி பூசி கோலி செய்த சம்பவம்!பாக். கிரிக்கெட் வாரியம் பாராட்டு

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: என்னதான் பதற்றத்தோடு விளையாடி பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக இந்திய அணி கோட்டை விட்டிருந்தாலும், போட்டி முடிவில் கேப்டன் விராட் கோலி மற்றும் ஆலோசகர் தோனி ஆகியோர் செயல்பட்ட விதம் பலரது பாராட்டுகளை பெற்றுள்ளது.

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான நேற்றைய உலக கோப்பை 20 ஓவர் போட்டியின் முதல் ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவியது.

முதல் முறையாக உலக கோப்பை கிரிக்கெட்டில் பாகிஸ்தான் இந்தியாவுக்கு எதிராக வெற்றி பெற்றது. எனவே இது ரசிகர்களை வெகுவாக அதிருப்திக்குள்ளாக்கியுள்ளது.

English summary

After the India-Pakistan match, Indian skipper Virat Kohli spent a moment congratulating the Pakistani batsmen, the picture of which has since gone viral. Indian skipper and Dhoni shows sportsman's spirit.