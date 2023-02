ஐயோ.. அந்தர் பல்டியடித்த எடப்பாடி.. “நல்ல மீன்கள் விற்கப்படும்” மாதிரி.. ஒரே நாளில் மாறிய 3 பெயர்கள்

பாஜக கூட்டணியை எடப்பாடி பழனிசாமி முறித்துக் கொண்டதாக கூறப்பட்ட நிலையில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி அதிமுக தேர்தல் பணிமனை 3 முறை அந்த போர்டுகள் மாற்றப்பட்டு உள்ளன.

Erode

ஈரோடு: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் தங்கள் தரப்பு வேட்பாளரை நேற்று காலை எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்த நிலையில், அவர்களின் தேர்தல் பணிமனையில் தேசிய ஜனநாயக முற்போக்கு கூட்டணி என்று குறிப்பிட்டதன் மூலம் பாஜக கூட்டணியை எடப்பாடி பழனிசாமி முறித்துக் கொண்டதாக கூறப்பட்ட நிலையில் 3 முறை அந்த போர்டுகள் மாற்றப்பட்டு உள்ளன.

காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனின் மகனான ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ திருமகன் ஈவேரா, கடந்த ஜனவரி மாதம் 4 ஆம் தேதி உடல்நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்தார்.

இதனை அடுத்து தேர்தல் ஆணையம், ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியை காலியானதாக அறிவித்தது. இந்த நிலையில் அந்த தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு பிப்ரவரி 27 ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.

3 times board changed by ADMK Eps faction in Erode east election office While it was said that Edappadi Palaniswami had broken the BJP alliance, the boards of AIADMK election office in Erode East constituency have been changed 3 times.