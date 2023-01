மீண்டும் வண்டியை ஈரோட்டுக்கு விட்ட ஈபிஎஸ்.. உங்க பூத்ல நிலவரம் என்ன? பொறுப்பாளர்களுடன் மீட்டிங்!

ஈரோட்டில் இன்று மீண்டும் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

Erode

oi-Vignesh Selvaraj

ஈரோடு : ஈரோட்டில் அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் இன்று ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். இடைத்தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளரை அறிவிப்பது பற்றி ஆலோசனை நடைபெறுவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும், ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி பூத் கமிட்டி வாரியாக ஆய்வு செய்வதாகவும் கூறப்படுகிறது.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவின் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இரு அணிகளும் களமிறங்குவதாக அறிவித்துள்ளன. திமுக கூட்டணி சார்பாக காங்கிரஸ் மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி, அமமுக, தேமுதிக ஆகிய கட்சிகள் வேட்பாளரை அறிவித்துள்ள நிலையில் அதிமுக சார்பில் இன்னும் வேட்பாளர் அறிவிக்கப்படவில்லை.

கடந்த சில நாட்களாக ஈரோட்டிலும், சேலத்திலும், அதிமுக நிர்வாகிகளுடன் தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார் ஈபிஎஸ், அந்த வகையில், இன்று மீண்டும் ஈரோட்டுக்கு வந்து கட்சி நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்துகிறார்.

திண்டுக்கல் சீனிவாசனை மட்டும் தனியாக சந்தித்த எடப்பாடி.. 30 நிமிடங்கள்.. என்ன நடந்தது? ரகசியமாம்!

English summary

AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami is again holding a meeting in Erode today. It has been reported that there is a discussion about announcing the AIADMK candidate in the by-elections. Also, it is said that the Erode East Constituency Booth Committee wise study.