எடப்பாடியை முதல்வர் ஆக்கியது மன நிறைவு.. ‘பன்னீர்’.. பிளேட்டையே திருப்பிப் போட்ட சசிகலா.. என்னாச்சு?

Erode

oi-Vignesh Selvaraj

ஈரோடு : கொங்கு மண்டலத்தில் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள சசிகலா, எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சராக்கியது குறித்துப் பேசியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கொங்கு மக்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் அளிக்கும் வகையிலேயே இந்தப் பகுதியை சேர்ந்த நிர்வாகியை மாநிலத்தின் முதல்வராக ஆக்கினேன். இயக்கத்தின் நலன் காக்க உண்மையான பங்களிப்பை செய்த மன நிறைவு உள்ளது என சசிகலா பேசியுள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி குறுக்கு வழியில் முதலமைச்சர் ஆனதாக ஓபிஎஸ் தரப்பினர் தொடர்ந்து விமர்சித்து வரும் நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமியை முதல்வராக்கியது மன நிறைவு என சசிகலா பேசியுள்ளது ஓபிஎஸ் டீமுக்கு அதிர்ச்சியைக் கொடுத்துள்ளது.

ஈரோடு பன்னீர்செல்வம் பூங்கா அருகில் நின்றபடி, எடப்பாடி பழனிசாமியை ஆதரிக்கும் வகையில் சசிகலா பேசியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நீதிமன்றத்துக்கும் வீட்டுக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி அலைவார்! ஆருடம் கூறும் பெங்களூர் புகழேந்தி!

English summary

I made a chief minister from this region because of giving recognition to Kongu people. Through this, I made a real contribution to aiadmk welfare, says Sasikala.