பாஜக ஒரு மிஸ்டு கால் கட்சி.. கொங்கு மண்டலம் முதல்வரின் கோட்டை.. ஈரோட்டில் களமிறங்கிய செந்தில் பாலாஜி

ஈரோடு: கொங்கு மண்டலம் அதிமுகவின் கோட்டையல்ல என்றும், அது முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் கோட்டையாகும் என்று அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் பாஜக ஒரு மிஸ்டு கால் கட்சி என்று விமர்சித்துள்ள செந்தில் பாலாஜி, ஈரோட்டில் பாஜகவுக்கு எத்தனை பூத் கமிட்டி இருக்கிறது என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் களம் தமிழ்நாடு அரசியலில் சூடுபிடித்துள்ளது. இந்த இடைத்தேர்தலில் திமுக கூட்டணி சார்பாக காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தொகுதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு அக்கட்சியின் வேட்பாளராக ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் போட்டியிடுகிறார்.

அதேபோல் அதிமுக சார்பாக இரு அணிகளும் ஒன்றிணைந்து போட்டியிடும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. இதுமட்டுமல்லாமல் அமமுக, தேமுதிக, நாம் தமிழர் உள்ளிட்ட முக்கிய கட்சிகள் தனித்து களமிறங்கியுள்ளன.

