ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்.. வீடு வீடாக திண்ணை பிரச்சாரம்.. திமுக சாதனைகளை கூறும் மா.சுப்பிரமணியன்!

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் வீடு வீடாக சென்று அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் திண்ணை பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

Erode

oi-Yogeshwaran Moorthi

ஈரோடு: ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலையொட்டி திமுக கூட்டணி வேட்பாளர் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனுக்கு ஆதரவாக அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் வீடு வீடாக சென்று பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். இதுகுறித்து கூறுகையில், திமுக ஆட்சியின் சாதனைகளை கூறி பிரச்சாரம் செய்து வருவதாக மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் திமுக கூட்டணி வேட்பாளர் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனுக்கு ஆதரவாக அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் வீடு வீடாக திண்ணை பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார்.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கூறுகையில், திமுக ஆட்சியின் சாதனைகளை எடுத்துக் கூறி திண்ணை பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வாக்குகளை சேகரித்து வருகிறோம்.

அண்ணாமலை கையில் முக்கிய பொறுப்பை கொடுத்த ஜேபி நட்டா.. கர்நாடக தேர்தலுக்கான இணை பொறுப்பாளராக நியமனம்!

English summary

On the occasion of the Erode East by-election, Minister Ma Subramanian campaigned from house to house in support of DMK alliance candidate EVKS Elangovan. In this regard, M. Subramanian has said that he is campaigning by claiming the achievements of the DMK regime.