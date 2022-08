என் உயிர் இருக்கும் வரை உழைப்பேன்..புதிய புகழ் தேவையில்லை..முதல்வர் ஸ்டாலின் உருக்கம்

Erode

ஈரோடு: என் உயிர் இருக்கும் வரை உழைத்து கொண்டேதான் இருப்பேன், புதிய புகழ் எனக்கு தேவையில்லை இருக்கும் புகழே போதும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார். ஈரோட்டில் நலத்திட்ட உதவிகளை தொடங்கி வைத்து முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார்.

பெருந்துறையில் ரூ.183.70 கோடியில் 1,761 புதிய திட்டப்பணிகளுக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினார். விழாவில் ரூ.2261.57 கோடியில் நிறைவுற்ற 135 திட்டப்பணிகளை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். பெருந்துறை என்பது வரலாற்று பெருமை கொண்ட ஊர், இதன் அருகே தமிழ்ச்சங்கம் இருந்ததாக செப்பேடு சொல்கிறது என முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் 2 நாட்கள் சுற்றுப்பயணமாக ஈரோடு மாவட்டத்திற்கு நேற்று வந்தார். கோபி அருகே கள்ளிப்பட்டியில் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் சிலையை திறந்து வைத்த மு.க.ஸ்டாலின் அங்கிருந்து ஈரோடு வந்தார். அப்போது பல்வேறு இடங்களில் பொதுமக்கள் மற்றும் கட்சி தொண்டர்கள் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

