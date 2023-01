சுகங்களை அனுபவித்த சிலர்.. சுயநலத்தால் அதிமுகவை அழிக்க நினைக்கிறார்கள்.. கொந்தளித்த கேபி முனுசாமி!

சுயநலத்தால் அதிமுகவை சிலர் அழிக்க நினைப்பதாக கேபி முனுசாமி பேசியுள்ளார்.

Erode

ஈரோடு: அதிமுகவில் பதவியில் இருந்து பல்வேறு சுகங்களை அனுபவித்த சிலர், தற்போது சுயநலத்திற்காக இயக்கத்தை அழிக்க நினைக்கிறார்கள் என்று கேபி முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல், தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றிலேயே ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் மிக முக்கியமானது என்றும், தொண்டர்கள் ஒற்றுமையாக இருந்தால் அதிமுக வெற்றி உறுதி என்றும் கேபி முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் களம் அதிமுகவினர் இடையே அதிக கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. அதிமுகவின் ஓ.பன்னீர் செல்வம் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி இருவரும் வேட்பாளரை நிறுத்துவோம் என்று அறிவித்துள்ளனர்.

எடப்பாடி பழனிசாமி இரட்டை இலை சின்னத்தை பெறுவதற்காக உச்சநீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்துள்ளார். இதன் விசாரணை பிப்.3ம் தேதி நடக்க உள்ளது. இதனிடையே ஈரோடு இடைத்தேர்தலில் நாளை வேட்பு மனு தாக்கல் நாளை தொடங்க உள்ள நிலையில், அதிமுக வேட்பாளர் யார் என்று அறிவிக்கப்படாமல் உள்ளது.

AIADMK MLA KP Munusamy has said that some people who have enjoyed various pleasures from their position in AIADMK are now trying to destroy the movement for their selfish interests.