உச்சக்கட்ட பரபரப்பில் அதிமுக.. தகிக்கும் ஈரோடு தேர்தல்! டெல்லி பறக்கும் தமிழ்மகன் உசேன் - என்னாச்சு?

ஈரோடு: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் நிலையில் தற்போது அதிமுகவின் வேட்பாளர் தேர்வு தொடர்பாக அக்கட்சியின் அவைத் தலைவர் தமிழ் மகன் உசேன் நாளை டெல்லி செல்கிறார். எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு தனித்தனியாக அறிவித்து இருப்பது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கும் நிலையில் தமிழ் மகன் உசேனின் பயணம் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனின் மகனான ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏவாக இருந்த திருமகன் ஈவேரா கடந்த ஜனவரி மாதம் 4 ஆம் தேதி உடல்நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்தார்.

இந்த நிலையில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியை காலியானதாக அறிவித்த தேர்தல் ஆணையம் வரும் பிப்ரவரி மாதம் 27 ஆம் தேதி அந்த தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என்று அறிவித்தது.

