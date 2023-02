இடைத்தேர்தல் : திமுக கூட்டணிக்காக களமிறங்கிய 6 அமைப்புகள்.. ஃபார்வர்டு பிளாக், அதிமமுக ஆதரவு!

திமுக கூட்டணிக்கு அகில இந்திய பார்வர்ட் பிளாக் பி.வி.கதிரவன், அண்ணா திராவிட மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் பசும்பொன் பாண்டியன் ஆகியோர் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.

Erode

ஈரோடு : ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணிக்கு பல்வேறு கட்சிகள் ஆதரவு அளித்து வருகின்றனர். திமுக கூட்டணிக்கு அகில இந்திய பார்வர்ட் பிளாக், அண்ணா திராவிட மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன.

ஈரோடு கிழக்கு சட்டப்பேரவை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி சார்பாக காங்கிரஸ் கட்சியின் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் போட்டியிடுகிறார்.

காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் வேட்பாளரை அறிவிப்பதற்கு முன்பே, திமுகவினர் கை சின்னத்திற்கு வாக்கு சேகரிக்கத் தொடங்கினர். திமுக அமைச்சர்கள், முக்கிய நிர்வாகிகள் ஈரோட்டில் முகாமிட்டு தேர்தல் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், திமுக கூட்டணி வேட்பாளருக்கு பல்வேறு கட்சிகள் மற்றும் அமைப்புகளும் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன.

Various parties are supporting the DMK-led Alliance in Erode East by-election. All India Forward Block, Anna Dravida Makkal Munnetra Kazhagam and other parties have expressed their support for DMK alliance candidate.