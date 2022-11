55 வாக்காளர்களுக்காக.. உலகிலேயே உயரமான வாக்குச்சாவடி.. இமாச்சல பிரதேசத்தில் தேர்தல் ஆணையம் அசத்தல்

News

oi-Mani Singh S

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேசத்தில் சட்டசபை தேர்தல் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. இதில், 55 வாக்காளர்களுக்காக கடல் மட்டத்தில் இருந்து 15 ஆயிரம் அடி உயரத்தில் அமைக்கப்பட்ட வாக்குச்சாவடியில் வாக்காளர்கள் வாக்களித்து வருகின்றனர்.

மலைப்பிரதேச மாநிலமான இமாச்சல பிரதேசத்தில் இன்று ஒரே கட்டமாக சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வரும் இமாசல பிரதேசத்தில் பாஜக - காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி இடையே பலப்பரிட்சை நடக்கிறது.

English summary

Assembly elections in Himachal Pradesh are going on in full swing. In this, voters are casting their votes in a polling station set up at a height of 15,000 feet above sea level for 55 voters.