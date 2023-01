379 வகையான உணவு.. தடபுடலாக விருந்தளித்து அசத்திய பெண் வீட்டினர்.. ஷாக் ஆகிபோன மருமகன்!

Hyderabad

oi-Mani Singh S

ஹைதராபாத்: ஆந்திராவின் கோதவரி மாவட்டத்தில் மகரசங்கராந்தி பண்டிகைக்கு மாமனார் வீட்டிற்கு வந்த புது மாப்பிள்ளைக்கு 379 வகையான உணவு பதார்த்தங்களை பரிமாறியிருக்கின்றனர். இத்தனை உணவுகளை பார்த்தாலே வயிறு நிரம்பிவிடும் போல இருக்கிறது இதை எப்படி சாப்பிடுவது என திகைத்த மாப்பிள்ளையை விடாமல் பெண் வீட்டினர் அனைத்தையும் சாப்பிட வைத்துள்ளனர். இந்த சுவாரசிய சம்பவம் குறித்தும் மாப்பிள்ளைக்கு இப்படி தடல் புடல் விருந்து அப்பகுதியில் அளிப்பதற்கான பின்னணியும் இங்கே காணலாம்.

புதிதாக திருமணம் முடிந்த மாப்பிள்ளைகளுக்கு மாமனார் வீட்டில் தனி வரவேற்பு இருக்கும். வீட்டுக்கு மாப்பிள்ளை வருகிறார் என்றால் அன்றைய தினம் காலையில் இருந்தே தடல் புடலாக வரவேற்க மாமனார் வீட்டில் அனைவரும் பரபரப்பாக தயராகிக் கொண்டு இருக்கிறார்.

மாப்பிள்ளையின் மனம் கஷ்டப்பட்டு விடகூடாது என்பதற்காக பார்த்து பார்த்து உணவு வகைகளைக் கூட பரிமாறுவார். இது எல்லா குடும்பங்களிலும் நடக்கக்கூடியது தான்.. இதில் வியப்பதற்கு பெரிதாக ஒன்றும் இல்லை.

English summary

In Andhra's Godavari district, 379 types of food items were served to the new groom who came to the father-in-law's house on the occasion of Makarasankaranti. Seeing so many dishes, it is as if the stomach is full.