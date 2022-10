ரோடு இல்லை.. போர்வையில் கர்ப்பிணி.. பொத்தென கீழே விழுந்த குழந்தை.. அலறிய ஆந்திரா

Hyderabad

oi-Jackson Singh

ஹைதராபாத்: சாலை வசதி இல்லாததால் கர்ப்பிணியை போர்வையில் வைத்து தூக்கிச் சென்ற போது, பாதி வழியிலேயே பிறந்த குழந்தை கீழே விழுந்து படுகாயமடைந்த சம்பவம் பெரும் சோககத்தையும், அதிர்ச்சியைும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆந்திராவில் நடைபெற்றுள்ள இந்தச் சம்பவமானது, இன்னமும் இந்தியாவில் விளிம்பு நிலை மக்கள் அடிப்படை வசதி இல்லாமல் துன்பப்படுவதை படம்பிடித்து காட்டுவதாக உள்ளது.

தற்போது படுகாயமடைந்துள்ள அந்தக் குழந்தை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறது. இன்னும் ஆபத்தான கட்டத்தை குழந்தை தாண்டவில்லை என மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Most shocking incident in Andhra Pradesh, a prergant tribal woman was carried on doli as the village has no road facility. In a halfway she gave birth but the newborn fell down and got injured.