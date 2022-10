பாஜக ஒரு பிஸினஸ் கட்சி.. வெறுப்பை பரப்பி மக்களின் வாழ்க்கையை சீரழிக்கிறது.. விளாசிய ராகுல் காந்தி

Hyderabad

ஹைதராபாத்: தெலுங்கானா மாநிலத்தில் நடைபயணம் மேற்கொண்டு இருக்கும் ராகுல் காந்தி பாஜக கட்சி பிசினஸ் செய்யும் கட்சி என்றும் வெறுப்பை பரப்பி மக்களின் வாழ்க்கையை பாஜக சீரழிக்கிறது என்றும் கூறினார்.

அகில இந்திய காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை பாரத் ஜோடா யாத்திரை என்ற பெயரில் ஒற்றுமை நடைபபயணம் மேற்கொள்கிறார்.

இதற்காக ராகுல் காந்தி கடந்த மாதம் 7-ஆம் தேதி தமிழகத்தின் கன்னியாகுமரியில் தனது பாரத் ஜோடா யாத்திரையை தொடங்கினார்.

English summary

Rahul Gandhi, who is on a walk in Telangana state, said that the BJP is a business-oriented party and the BJP is ruining people's lives by spreading hatred.