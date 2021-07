நாட்டில் ஜூலை 4இல் தொடங்கிய 3ஆம் அலை?எல்லா தரவுகளும் அதையே காட்டுகிறது.. ஹைதராபாத் ஆய்வாளர் வார்னிங்

Hyderabad

oi-Vigneshkumar

ஹைதராபாத்: கொரோனா 2ஆம் அலை ஏற்பட்ட சமயத்தில் வைரஸ் பாதிப்பு எப்படி இருந்ததோ, அதேபோலவே ஜூலை 4ஆம் தேதி முதல் வைரஸ் பாதிப்பு உள்ளது என்றும் இது கொரோனா 3ஆம் அலை நாட்டில் தொடங்கிவிட்டதையே காட்டுவதாகவும் ஹைதராபாத் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆய்வாளர் எச்சரித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலை கடந்த சில மாதங்களாகவே மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. டெல்டா கொரோனா வகையே இதற்கு முக்கிய காரணமாகக் கூறப்பட்டது.

கொரோனா 2ஆம் அலையே இன்னும் முழுமையாகக் கட்டுக்குள் வராத நிலையில், மூன்றாம் அலை குறித்த தகவல்கள் இணையத்தில் பரவ தொடங்கியுள்ளன.

