வயிறா இல்லை குவாரியா? கிட்னியில் 206 சிறுநீரக கற்கள்..! தலைசுற்றிப் போன மருத்துவர்கள்? என்ன ஆச்சு..?

Hyderabad

ஹைதராபாத் : தெலுங்கானா மாநிலம் ஹைதரபாத் அருகே வயிற்று வலியால் அவதிப்பட்ட 56 வயது நபருக்கு நடந்த ஒரு மணி நேர அறுவை சிகிச்சையில் அவரது சிறுநீரகத்தில் இருந்து 206 சிறுநீரக கற்கள் அகற்றப்பட்டதால் மருத்துவர்களே ஆச்சர்யமடைந்தனர்.

தெலுங்கானா மாநிலத்தில் ஹைதராபாத் புறநகர் பகுதியில் வீரமல்லா ராமலக்‌ஷ்மையா என்ற 56 வயது முதியவர் வசித்து வருகிறார்.

முதுமை காரணமாக வேலையில் இருந்து ஓய்வு பெற்று தற்போது தனது மகன்களுடன் வசித்து வரும் அவருக்கு கடந்த சில நாட்களாகவே வயிறு மற்றும் இடுப்பு பகுதியில் மிகக் கடுமையாக தாங்க முடியாத வலி இருந்துள்ளது.

Doctors were surprised when a 56-year-old man suffering from abdominal pain near Hyderabad in Telangana state had 206 kidney stones removed from his kidney in an hour-long operation.