ஆணவக்கொலை... மதம்விட்டு மதம் திருமணம் செய்த தலித் வாலிபர் பலி... தெலுங்கானாவில் பயங்கரம்

ஐதராபாத்: தெலுங்கானா மாநிலம் ஐதராபாத் அருகே மதம்விட்டு மதம் காதலித்து திருமணம் செய்த தலித் சமுதாயத்தை சேர்ந்த வாலிபர் கத்தியால் குத்தி ஆணவக்கொலை செய்யயப்பட்ட பயங்கர சம்பவம் நடந்துள்ளது. திருமணம் செய்த 4 மாதத்துக்குள் அவர் தீர்த்து கட்டப்பட்டுள்ளார்.

தெலுங்கானா மாநிலம் ரங்கரெட்டி மாவட்டம் மார்பள்ளியை சேர்ந்தவர் நாகராஜ் (வயது 25). தலித் சமுதாயத்தை சேர்ந்த கார் நிறுவனத்தில் விற்பனை பிரதிநிதியாக பணியாற்றினார்.

இவரும் பக்கத்து கிராமமான கானாப்பூரை சேர்ந்தவர் அஷ்ரீன் சுல்தானா. இவர்கள் 2 பேரும் பள்ளி காலத்தில் இருந்து காதலித்து வந்தனர். இவர்கள் 2 பேரும் திருமணம் செய்து கொள்ள முடிவு செய்தனர்.

An assailant on a bike stabbed a man to death at the Saroornagar Tehsildar office in Hyderabad on Wednesday in a reported case of ‘honour killing’. Police have now arrested the main accused in the case, and detained other suspects, among whom are members of the girl’s family.