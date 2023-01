"எனக்கு கேன்சர்னு தெரியும்.. மம்மி டாடிக்கிட்ட சொல்லிறாதீங்க".. 6 வயது மழலையின் கண்ணீர்.. கலக்கம்!

Hyderabad

oi-Jackson Singh

ஐதராபாத்: தனக்கு புற்றுநோய் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது என தெரிந்துகொண்ட 6 வயதே ஆன சிறுவன் ஒருவன், தனது அம்மா அப்பாவிடம் இதுகுறித்து கூற வேண்டாம் என மருத்துவரிடம் வேண்டுகோள் விடுத்த சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த சம்பவம் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவரே கண்ணீருடன் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவு, சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்ளது.

வெறும் 6 வயது மட்டுமே நிரம்பிய சிறுவன், தனக்கு வந்த கொடுமையான நோயை பற்றி கூட கவலைப்படாமல் தனது தாய் தந்தையின் மனம் நோகக்கூடாது என்பதில் கவனம் செலுத்தியது அனைவரையும் கண்கலங்க செய்துள்ளது.

English summary

A 6-year-old boy who came to know that he has cancer and pleaded with the doctor not to tell his parents about it has caused a sensation. A tearful post by the concerned doctor on his Twitter account has gone viral on social media.