உல்லாசம்.. 8 பெண்களோடு திருமணம்.. சினிமா பட பாணியில் நகை, பணத்துடன் ‛எஸ்கேப்’ ஆன என்ஜினீயர்

Hyderabad

oi-Nantha Kumar R

ஐதராபாத்: ஆந்திரா, தெலுங்கானாவில் 8 பெண்களை ஏமாற்றி திருமணம் செய்து உல்லாசம் அனுபவித்த சாப்ட்வேர் என்ஜினீயர் ‛நான் அவன் இல்லை' படபாணியில் நகை, பணத்துடன் ‛எஸ்கேப்' ஆகியுள்ளார்.

நடிகர் ஜீவன் நடிப்பில் தமிழில் வெளியான படம் நான் அவன் இல்லை. இந்த படத்தில் 5 கதாநாயகிகள். நடிகைகள் சினேகா, மாளவிகா, கீர்த்தி சாவ்லா, நமிதா, ஜோதிமயி ஆகியோர் கதாநாயகிகளாக நடித்து இருப்பவர்.

நடிகர் ஜீவன் வெவ்வேறு பெயர்களில் நடிகைகளை திருமணம் செய்து அவர்களை ஏமாற்றி செல்வார். இந்த படத்தின் பாணியில் சில மோசடி சம்பவங்கள் அவ்வப்போது நடக்கிறது.

English summary

A software engineer who cheated and married 8 women in Andhra, Telangana has escaped with jewelary and money in the guise of tamil movie Nan Avan Illai.