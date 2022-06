ப்ளான் பண்ணி தான் பண்ணோம்! போலீஸை அதிர வைத்த ‘வாரிசுகள்’! கதறித் துடித்த பள்ளி மாணவி! என்ன திமிர்?

Hyderabad

oi-Rajkumar R

ஹைதராபாத் : தெலுங்கானா மாநிலத்தில் ஐதராபாத்தில் சொகுசு காருக்குள் வைத்து பள்ளி மாணவி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட வழக்கில், சிறுமி தங்களுடன் நட்புடன் பழகியதை பயன்படுத்தி அவரை திட்டமிட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக கைது செய்யப்பட்ட இளைஞர் ஒருவர் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளது போலீசாரையே அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.

கடந்த மே 28 அன்று 17 வயதான சிறுமி 5 பேர் கொண்ட கும்பலால் காரில் கடத்தப்பட்டுள்ளார். கடத்தப்பட்ட சிறுமி அங்குள்ள பப்பிற்கு 5 சிறுவர்களுடன் வந்துள்ளார்.

English summary

Police have been shocked by the confession of a young man who was arrested for allegedly raping a schoolgirl inside a luxury car in Hyderabad, Telangana, using the girl's friendship with him.