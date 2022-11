ஆந்திர முதல்வரின் தங்கைனு கூட பார்க்கலையே.. ஷர்மிளாவை காரோடு தூக்கிய போலீஸ்.. தெலங்கானா CM அதிரடி

Hyderabad

oi-Nantha Kumar R

ஹைதராபாத்: ஹைதராபாத்தில் தெலங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவின் வீட்டை முற்றுகையிட சென்ற ஆந்திர முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியின் தங்கை ஒய்எஸ் ஷர்மிளாவை காரோடு போலீசார் தூக்கி இழுத்து சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஆந்திராவில் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. அக்கட்சியின் தலைவரான ஜெகன்மோகன் ரெட்டி முதல்வராக செயல்பட்டு வருகிறார்.

ஜெகன் மோகன் ரெட்டியின் தந்தை பெயர் ஒய்எஸ் ராஜசேகர ரெட்டி. காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக இருந்த இவர் ஒருங்கிணைந்த ஆந்திர மாநில முதல்வராக இருந்தார்.

English summary

Andhra Chief Minister Jaganmohan Reddy's younger sister YS Sharmila was dragged away by the police with a car after she went to besiege Telangana Chief Minister Chandrasekhara Rao's house in Hyderabad.