வேற மாதிரி பதிலடி.. ரேஷன் கடையில் மோடி படம் கேட்ட நிர்மலா.. சிலிண்டரில் ஒட்டி விலையை எழுதிய டிஆர்எஸ்

Hyderabad

oi-Halley Karthik

ஹைதராபாத்: தெலங்கானாவில் நேற்று ரேசன் கடை ஒன்றில் பிரதமர் மோடியின் புகைப்படம் ஏன் இடம்பெறவில்லையென மாவட்ட ஆட்சியர் ஒருவரிடம் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கேள்வியெழுப்பி இருந்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தது.

இந்நிலையில், இன்று சிலிண்டர்களில் பிரதமர் மோடியின் புகைப்படங்களை ஒட்டி தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி கட்சியினர் பதிலடி கொடுத்துள்ளனர்.

ஏற்கெனவே தெலங்கானாவில் நிர்மலா சீதாராமனின் காரை மறித்து காங்கிரஸ் பிரச்னை செய்த நிலையில், தற்போது புதிய பிரச்னைகள் மேலெழுந்துள்ளன.

முதல் திருமணத்தை மறைத்தாரா நகைச்சுவை நடிகர் புகழ்... ரசிகர்கள் வெளியிட்ட ஆதாரம்

English summary

TRS party members pasted Prime Minister Modi's picture on gas cylinders distributed in various parts of Telangana today. It is noteworthy that, in those pictures, the Prime Minister is seen smiling as "Modiji Rs. 1,105". Earlier, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman questioned a District Collector about why Prime Minister Modi's photograph was not displayed in a ration shop in Telangana Yesterday.