இந்தா ஆரம்பிச்சாச்சு.. "எங்ககிட்ட கேட்டீங்களா?" நதிநீர் இணைப்பு சூப்பர் ஜோக்! சந்திரசேகர ராவ் ஆவேசம்

Hyderabad

oi-Jeyalakshmi C

ஹைதராபாத்: மத்திய பாஜக அரசின் பட்ஜெட் கோல்மால் பட்ஜெட் என்றும் நதிகளை இணைப்பது குறித்த அறிவிப்பு பல்லாயிரம் ஆண்டு நகைச்சுவை என்றும் தெலங்கானா மாநில முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர், குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உரையுடன் ஜனவரி 31ஆம் தேதி தொடங்கியது. இரு அவைகளின் கூட்டுக் கூட்டத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் நேற்று உரை நிகழ்த்தினார். அன்றைய தினம் பொருளாதார ஆய்வறிக்கையை தாக்கல் செய்தார் நிர்மலா சீதாராமன்

பிப்ரவரி 1ஆம் தேதியன்று மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தால். காகிதமில்லாத பட்ஜெட்டை இரண்டாவது ஆண்டாக தாக்கல் செய்தார். மத்திய பட்ஜெட்டிற்கு பிரதமர் மோடி வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார். பாஜக ஆளும் மாநில முதல்வர்கள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர். அதே நேரத்தில் தமிழகம், தெலுங்கானா,மேற்குவங்கம் உள்ளிட்ட மாநில முதல்வர்கள் அதிருப்தியை பதிவு செய்துள்ளனர்.

English summary

Chandrashekhar Rao found fault with the Centre’s announcement on plans to interlink Krishna, Godavari and Cauvery rivers without seeking the consent of the stakeholder States. Terming it as a joke of the millenium, he demanded that the Modi government explain its policy on river interlinking and the Centre’s powers to facilitate the same. “