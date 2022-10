"குஜராத்திகளுக்கு செருப்பை சுமக்கும் பழக்கம் எங்களுக்கு இல்லை" தெலங்கானா அமைச்சர் ராமாராவ் அதிரடி!

Hyderabad

oi-Yogeshwaran Moorthi

ஹைதராபாத்: குஜராத்திகளுக்கு செருப்பை சுமக்கும் பழக்கம் எங்களுக்கு இல்லை என்று தெலங்கானா அமைச்சர் கேடி ராமாராவ் தெரிவித்துள்ளார்.

அண்மையில் தெலங்கானாவில் பாஜக செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. அதில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, ஆபரேஷன் தாமரை என்ற முழக்கத்தை முன்னிலைப்படுத்தினார். அதாவது தெலங்கான, கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா ஆகிய மாநிலங்களில் பாஜக ஆட்சியை அமைக்க தொண்டர்கள் பணியாற்ற வேண்டும் என்று பேசினார்.

குறிப்பாக தெலங்கானாவில் டிஆர்எஸ் கட்சிக்கு எதிராக பாஜகவின் செயல்பாடுகள் அதிகரித்தன. அதுமட்டுமல்லாமல் தெலங்கானா முதலமைச்சர் சந்திர சேகர் ராவ், பாஜகவுக்கு எதிரான கட்சிகளை ஒருங்கிணைக்க பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். இதற்காக அண்மையில் தேசிய கட்சியை தொடங்கினார்.

அண்ணாமலையின் அடுத்தமூவ்.. பாஜகவில் உதயமான 13 புதிய மாவட்டங்கள்.. தலைவர்கள் நியமனம்..வெளியான பட்டியல்

English summary

Bandi Sanjay has picked the shoes of Union Home Minister Amit Shah at the temple as if he was his slave says TRS working president and Minister KT Rama Rao