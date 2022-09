உள்ளதும் போச்சு.. குலாம் நபி ஆசாத்துக்கு ஆதரவாக காஷ்மீரில் 20 காங்கிரஸ் தலைவர்கள் விலகல்

India

oi-Halley Karthik

ஸ்ரீநகர்: காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத் விலகிய நிலையில் அவருக்கு ஆதரவாக அம்மாநில முக்கிய புள்ளிகளும் சிலர் விலகினர்.

இந்நிலையில், ஜம்மு காஷ்மீரின் மேலும் 20 தலைவர்கள் கட்சியிலிருந்து விலகி குலாம் நபி ஆசாத்துக்கு ஆதரவளித்துள்ளனர்.

ஏற்கெனவே நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து அம்மாநிலங்களின் காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய முகமாக அறியப்பட்டவர்கள் சிலர் முக்கிய பொறுப்புகளிலிருந்து விலகிய நிலையில் மீண்டும் சிலர் விலகத் தொடங்கியுள்ளனர்.

ஜம்மு காஷ்மீரில் கூண்டோடு காலியாகிப் போனது காங். மேலும் 51 தலைவர்கள் குலாம் நபி ஆசாத்துக்கு ஆதரவு

English summary

(குலாம் நபி ஆசாத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்து மேலும் 20 காங்கிரஸ் தலைவர்கள் பதவி விலகியுள்ளனர்): As the senior leader of the party, Ghulam Nabi Azad, left the Congress party, some important points of the state also left in support of him. In this case, 20 more leaders of Jammu and Kashmir have left the party and supported Ghulam Nabi Azad.