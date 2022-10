5 வயது சிறுமியை.. மிரட்டி அழைத்து சென்ற இளைஞன்.. சரியான நேரத்தில் மீட்ட பெற்றோர்.. தூக்கிய போலீஸ்

India

oi-Halley Karthik

அமராவதி: ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் 5 வயது குழந்தையை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ய முயன்ற 27 வயது வாலிபர் போக்சோ சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

வீட்டருகே விளையாடிக்கொண்டிருந்த சிறுமி திடீரென காணாமல் போன நிலையில் பெற்றோர்கள் தேடும் போது இந்த சம்பவம் தெரிய வந்திருக்கிறது.

இதனையடுத்து பெற்றோர்கள் அளித்த புகாரின் பேரில் இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்.

English summary

A 27-year-old youth has been arrested under the POCSO Act for trying to rape a 5-year-old child in Andhra Pradesh's Visakhapatnam. The incident came to light when the parents were searching for the girl who suddenly disappeared while playing near the house. Following this, the youth was arrested on the complaint filed by the parents.