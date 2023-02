மணிப்பூரில் காலையில் குலுங்கிய கட்டிடங்கள்..4.0 ரிக்டர்..உ.பி, ஹரியானா வரை உணர்ந்த நிலநடுக்கம்

மணிப்பூரில் காலை நேரத்தில் லேசான நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டுள்ளது. கட்டிடங்கள் குலுங்கியதால் மக்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

India

oi-Jeyalakshmi C

English summary

A moderate earthquake was felt in Manipur's Ukrul town today at 6.14 am. It is recorded as 4.0 on the Richter scale. Buildings shook and people took shelter in the streets.