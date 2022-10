ரியல் மானிக் பாட்ஷா.. ஆற்றில் சிக்கிய இந்து பக்தர்களை காப்பாற்றிய இஸ்லாமிய இளைஞர்

India

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் இரு தினங்களுக்கு முன்னர் ஆற்றில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளத்தில் சிக்கி 8 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

இந்நிலையில், இந்த வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட பலர் இன்னும் கிடைக்கவில்லை. அரசும் பொதுமக்களும் தேடுதல் பணியை தீவிரப்படுத்தி வருகின்றனர்.

இவ்வாறு இருக்கையில் வெள்ளத்தின் போது இளைஞர் ஒருவர் ஆற்றில் குறித்து பக்தர்கள் சிலரை மீட்கும் காட்சிகள் இணையத்தில் வேகமாக பகிரப்பட்டது. தற்போது அந்த இளைஞர் குறித்த செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

Two days ago in the state of West Bengal, eight people died due to flash floods in the river, which caused a great shock to the whole country. In this case, the incident of a young Muslim bravely rescuing the devotees who were washed away by this flood has now come out in the form of a video.