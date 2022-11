எது குஜராத்தில் ஆம் ஆத்மி ஆட்சியா? செய்தியாளரை அதிரவைத்த பாஜக தொண்டர்! அவமானத்தில் தலைதெறிக்க ஓட்டம்

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காந்திநகர்: குஜராத் மாநிலத்தில் கல்வி முறையாக இல்லை என்றும், இதற்கு அம்மாநிலத்தில் ஆட்சி செய்யும் ஆம் ஆத்மி அரசுதான் காரணம் எனவும் பாஜக சார்பில் பிரச்சார பணியில் ஈடுபட்டு வந்த அக்கட்சி தொண்டர் பேசிய வீடியோ விவாதப் பொருளாகி உள்ளது.

குஜராத்தில் வரும் டிசம்பர் மாதம் 2 கட்டங்களாக சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்காக, ஆளும் பாஜக தீவிர தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறது.

டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் தொகுதிகளில் பாஜக தலைவர்கள் முகாமிட்டு தாமரைக்காக தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

குஜராத் கூட்டத்தில் சிறுவனை பதம்பார்த்த கற்கள்.. பாஜக மீதுதான் தப்பு! சீறும் ஆம் ஆத்மி

English summary

A video of BJP activist, who was campaigning has become the subject of debate, saying that there is no proper education system in the state of Gujarat and the reason for this is the ruling Aam Aadmi Party government in the state.