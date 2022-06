பழிக்குப்பழி? பெண்ணை முட்டி கொன்றுவிட்டு.. இறுதிச்சடங்கில் சடலம் மீதும் அட்டாக்.. அதிர வைத்த "யானை"!

India

புவனேஷ்வர்: ஒடிசாவில் யானை தாக்குதலால் மூதாட்டி ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில், அவரது இறுதிசடங்கிலும் யானை புகுந்து அட்டகாசம் செய்த சம்பவம் மக்களிடையே பீதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஒடிசா மாநிலம் மயூர்பஞ்ச் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ராய்பூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் 70 வயதான மூதாட்டி மாயா முர்மு. இவர் கடந்த வியாழக்கிழமையன்று, வீட்டிற்கு அருகே இருந்த கிணற்றில் காலை 7 மணியளவில் தண்ணீர் பிடிக்க சென்றுள்ளார். அப்போது தல்மா வனவிலங்கு சரணாலயத்தைச் சேர்ந்த யானை ஒன்று வழிதவறி அப்பகுதிக்குள் நுழைந்துள்ளது.

An elderly woman has been killed in a wild elephant attack in Odisha. Also wild elephant entered and roared at his funeral has caused panic among the people.