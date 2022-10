"பச்சிளம் குழந்தை".. வர மறுத்த ஆம்புலன்ஸ்.. பைக் பெட்டியில் உடலை எடுத்து சென்ற தந்தை.. சோகம்!

India

oi-Halley Karthik

போபால்: மத்தியப் பிரதேசத்தில் தனியார் மருத்துவமனையில் குழந்தை பிறந்த உடன் இறந்த நிலையில் அக்குழந்தையை வீட்டுக்கு எடுத்துச் செல்ல ஆம்புலன்ஸ் சேவையை மருத்துவமனை வழங்க மறுத்துள்ள சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

இதன் காரணமாக பெற்றோர்கள் உயிரிழந்த குழந்தையை பைக்கில் உள்ள பெட்டியில் வைத்து எடுத்து வந்து மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் அளித்துள்ளனர்.

சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தப்பட்டு தவறிழைத்தவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்று ஆட்சியர் கூறியுள்ளார்.

English summary

An incident took place in Madhya Pradesh where the hospital refused to provide an ambulance service to take the baby home after the baby was born and died. Because of this, the parents took the dead child in a box on the bike and filed a complaint with the District Collector.