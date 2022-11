மினி ‘ஆபரேஷன் லோட்டஸ்’.. ராகுல் நுழையும்போதே ‘ஷாக்’ கொடுக்க ரெடியாகும் பாஜக! பதைபதைப்பில் காங்கிரஸ்!

India

oi-Vignesh Selvaraj

போபால் : ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரை மத்திய பிரதேசத்தில் நுழையும்போது, ராகுலுக்கு பெரிய அளவில் அதிர்ச்சி கொடுக்க பாஜக தயாராகி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

ராகுல் தலைமையில் காங்கிரஸ் கட்சியின் பாதயாத்திரை வருகையை முன்னிட்டு, 'மினி ஆபரேஷன் தாமரை'யை அம்மாநில பாஜக செயல்படுத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

அடுத்த வாரத்தில் மத்திய பிரதேசத்தில் நடைபயணமாக நுழையவுள்ள ராகுல் காந்தி தலைமையிலான பாரத் ஜோடோ யாத்திரையை தோல்வியுறச் செய்யும் திட்டத்தில் பாஜக ஈடுபட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

12 காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் பாஜகவுக்கு தாவுவதற்கு தயாராகி வருவதாக அம்மாநில அரசியல் வட்டாரத்தில் தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.

2 ஆப்ஷன்.. வேற மாதிரி கணக்கு போடும் பாமக.. பாஜக கூட்டணிக்கு கல்தா? ஈபிஎஸ் பிளானுக்கு கிரீன் சிக்னல்?

English summary

12 More Congress MLAs likely to jump to BJP during Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra in Madhya Pradesh? There is a possibility of a mini 'Operation Lotus' ahead of the arrival of Congress yatra.